LAS VEGAS — Les amateurs de hockey sont arrivés sur le Strip de Las Vegas par un bel après-midi dans le désert, se rassemblant en groupes joyeux à l’extérieur de l’aréna.

Plusieurs portaient le gilet flamboyant des Golden Knights de Vegas, l’équipe d’expansion de la Ligue nationale de hockey (LNH) qui disputait son premier match à la maison, mardi.

Moins de deux kilomètres vers le sud, le long du Strip, 58 personnes ont été massacrées et des centaines d’autres blessées il y a seulement neuf jours. Un peu plus loin, à l’intersection où s’élève le célèbre panneau «Welcome du Fabulous Las Vegas», des centaines de petites croix ont été plantées en mémoire des victimes.

Mais personne ne pensait uniquement au hockey, même si la soirée aurait pourtant dû permettre à Las Vegas de célébrer l’arrivée de sa première équipe des ligues majeures, tous sports confondus.

Les Golden Knights et la LNH ont plutôt choisi de placer la tragédie à l’avant-plan, en faisant de leur mieux pour offrir un réconfort temporaire à une ville endolorie et meurtrie.

«Je n’allais pas rater ça, a dit Joan Simmons, une femme originaire de Las Vegas qui portait un chandail des Golden Knights si neuf que les étiquettes y étaient encore attachées. Je pense qu’en ce moment nous avons tous besoin de hockey.»

Le match d’ouverture face aux Coyotes de l’Arizona aurait dû être une grande fête comme seule Vegas sait les organiser, avec des jeux de lumière et un spectacle d’avant-match grandiose, rempli d’effets visuels, qui aurait exploité la thématique médiévale du nom de l’équipe. Mais après la fusillade, la franchise a revu ses intentions et choisi de consacrer une soirée plus sobre aux victimes, aux premiers répondants et aux survivants.

Après la présentation avant le match d’une vidéo émouvante mettant en vedette la ville et ses héros, les Golden Knights ont sauté sur la patinoire pour être présentés à la foule et chaque joueur était accompagné d’un représentant des forces de l’ordre ou des secouristes. Les Coyotes se sont alignés derrière les Golden Knights pendant que l’amphithéâtre bondé hurlait.

Les noms des victimes ont ensuite été projetés en lettres d’or sur la glace, pendant que s’égrenaient 58 secondes d’un silence douloureux.

Deryk Engelland, un défenseur des Golden Knights qui a déménagé à Las Vegas il y a plusieurs années, s’est adressé à la foule.

«Comme vous tous, je suis fier de dire que Las Vegas, c’est chez moi, a-t-il dit. J’ai rencontré ma femme ici. Mes enfants sont nés ici, et je sais à quel point cette ville est spéciale. À tous les braves premiers répondants qui ont travaillé sans relâche et courageusement pendant cette tragédie, merci. Aux familles et aux amis des victimes, sachez que nous ferons tout en notre pouvoir pour vous aider à guérir, vous et notre ville. Nous sommes ‘Vegas Strong’.»

Les bandes du T-Mobile Arena avaient été dénudées de leurs annonces publicitaires pour le premier match. Les panneaux blancs affichaient plutôt tous le même message: «Vegas Strong».

Certaines des cérémonies annulées mardi seront reprises vendredi, quand les Golden Knights affronteront les Red Wings de Detroit.

Le gardien de but Marc-André Fleury compte parmi ceux qui a traversé des moments difficiles le 1er octobre: l’équipe était en ville et plusieurs des coéquipiers se trouvaient sur le Strip, et possiblement au festival de musique country pris pour cible par Stephen Paddock.

«On ne veut pas vivre des situations aussi difficiles, a-t-il dit. Vegas est une ville si grande, il y a tellement de gens qui habitent la région, mais on ne se sentait pas mieux (après la fusillade). Tout le monde essayait de faire ce qu’on pouvait faire pour aider. On se sent fier d’appartenir à une ville comme ça.»

Les Golden Knights seront en ville pour trois semaines. Le match face aux Coyotes était le premier d’une série de sept à domicile. Les joueurs et les entraîneurs espèrent qu’ils pourront aider la vie à reprendre son cours normal à Las Vegas.

«Il n’y a pas d’autre façon de le décrire: c’est une tragédie, a dit Gary Bettman, le commissaire de la LNH. C’est triste. C’est horrible. Mais c’est un processus de guérison, et on dirait que la vie continue. En marchant dans la ville aujourd’hui, en prenant des taxis, en arrivant à l’hôtel, en interagissant avec les gens dans les restaurants, c’est ce que je ressens. Les gens sont horrifiés par ce qui s’est produit, mais ils sont déterminés à aller de l’avant.»

Les Golden Knights ont remporté 5-2 ce premier match à domicile.