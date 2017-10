GAZA, Territoire Palestinien — Le Hamas et le Fatah ont apparemment conclu un accord préliminaire et partiel qui permettrait au président palestinien Mahmoud Abbas de reprendre le contrôle de la bande de Gaza, dix ans après que le Hamas s’en soit emparé.

Les détails de l’entente sont attendus au cours des prochaines heures.

Le leader du Hamas, Ismail Haniyeh, a dit par voie de communiqué que l’accord a été rendu possible grâce à la «générosité» de l’Égypte, sans en révéler davantage.

M. Abbas, qui est appuyé par l’Occident, n’a pas mis le pied dans la bande de Gaza depuis 2007, quand le Hamas, un groupe islamiste qui est son principal adversaire idéologique, a pris le contrôle du territoire au terme d’affrontements féroces avec les combattants du Fatah.

M. Abbas contrôlait depuis des enclaves autonomes de la Cisjordanie, qui est occupée par Israël.

Le Hamas, de son côté, était de plus en plus isolé, depuis que l’Égypte et Israël avaient décidé de faire respecter le blocus des frontières de Gaza.

Le Hamas et le Fatah discutaient depuis deux jours au Caire. Des sources proches des négociations ont indiqué que le contrôle de Gaza sera remis au gouvernement du premier ministre palestinien Rami Hamdallah, qui est installé en Cisjordanie. Des comités seront formés pour finaliser les détails, notamment en ce qui concerne le sort des fonctionnaires du Hamas, la fusion des forces de l’ordre et le contrôle des frontières.

On ne sait rien du sort de la branche armée du Hamas.