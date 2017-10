HANOI, Viêtnam — Le bilan des inondations et des glissements de terrain provoqués par une tempête tropicale qui a frappé le Vietnam s’élevait jeudi à 43 morts et 34 disparus.

La tempête a fait 21 blessés, détruit ou endommagé plus d’un millier de maisons, submergé quelque 17 000 autres habitations et endommagé les infrastructures et les récoltes dans six provinces du nord et du centre du pays.

On déplore 17 morts et 15 disparus dans la province du Hoa Binh, dans le nord du Vietnam, qui est la plus lourdement touchée. Neuf personnes ont été tuées et neuf autres manquent à l’appel depuis que quatre maisons ont été ensevelies par un glissement de terrain jeudi matin, pendant que leurs habitants dormaient.

Plus de 250 policiers, soldats, miliciens et villageois participent aux opérations de secours.

Les responsables ont ordonné l’évacuation de quelque 200 000 personnes dans la province du Ninh Binh, dans le nord du pays.

Jusqu’à 50 centimètres de pluie sont tombés en trois jours et d’autres intempéries sont attendues au cours des prochains jours.

Les inondations font des centaines de morts chaque année au Vietnam.