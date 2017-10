WASHINGTON — Pour tous les présidents américains, la rencontre des familles de militaires tombés au combat compte parmi les moments les plus poignants de leur séjour à la Maison-Blanche.

Quand le président Donald Trump a laissé entendre, lundi, que certains de ses prédécesseurs n’ont pas été à la hauteur de la tâche, ceux qui ont déjà été témoins de ces rencontres émouvantes n’ont pas tardé à l’apostropher.

«Il (Trump) est un animal fou», a lancé sur Twitter l’ancienne chef de cabinet adjointe de Barack Obama, Alyssa Mastromonaco. Les propos tenus par M. Trump dans la Roseraie de la Maison-Blanche, a-t-elle ajouté, n’étaient qu’un «(f*****g) mensonge».

M. Trump a déclaré lors d’une conférence de presse avoir écrit aux familles des quatre soldats tués au Niger le 4 octobre. Il a annoncé avoir aussi l’intention de les appeler, en se félicitant de ce qu’il compte faire pour saluer les disparus. «La plupart d’entre eux n’ont pas téléphoné», a-t-il dit au sujet de ses prédécesseurs. Il a déclaré que M. Obama a peut-être appelé les familles «quelques fois», mais que «d’autres présidents n’ont pas appelé».

Les preuves sont pourtant claires que les présidents ont communiqué avec les familles des morts et des blessés, que ce soit en les visitant en personne, sinon par lettre ou par téléphone. Les présidents connaissent bien les hôpitaux militaires du pays ou encore la base militaire de Dover, dans le Delaware, où les restes des soldats tombés au combat sont souvent rapatriés.

Même empêtré dans deux guerres, George W. Bush «écrivait à toutes les familles des soldats disparus», a dit Freddy Ford, le porte-parole de l’ancien président. M. Ford a ajouté que M. Bush a aussi appelé ou rencontré «des centaines, voire des milliers» de proches des disparus.

Le photographe officiel de M. Obama, Pete Souza, a affirmé sur Twitter avoir photographié l’ancien président lors de «centaines de rencontres avec des soldats blessés, et les proches de ceux tués au combat».

M. Trump a fait ces commentaires quand on lui a demandé pourquoi il n’avait encore rien dit au sujet des quatre militaires qui ont été tués au Niger dans une embuscade apparemment tendue par des militants affiliés à Daech (le groupe armé État islamique).

«En fait j’ai écrit une lettre individuelle aux soldats dont nous parlons, et elles seront envoyées aujourd’hui ou demain», a-t-il dit, sans pour autant expliquer pourquoi les lettres n’avaient pas encore été envoyées une semaine après l’attaque.

«Si vous regardez le président Obama et les autres présidents, la plupart d’entre eux ne faisaient pas d’appels», a-t-il renchéri.

Pressé de questions à ce sujet un peu plus tard, M. Trump a ajouté au sujet de M. Obama: «On m’a dit que souvent il n’appelait pas, et plusieurs présidents n’appellent pas. Ils écrivent des lettres». Il a ensuite poursuivi: «Le président Obama, je pense, appelait parfois, et peut-être que d’autres fois il n’appelait pas. Je ne sais pas. C’est ce qu’on m’a dit. (…) Certains présidents ne faisaient rien du tout.»

Au moins 800 militaires américains ont été tués en Irak chaque année entre 2004 et 2007, sous la présidence de George W. Bush, et chaque famille a reçu une lettre du président. Plusieurs autres ont aussi été rejointes par téléphone.

Plus de 1700 soldats américains ont ensuite perdu la vie en Afghanistan sous la présidence de M. Obama.

La famille Obama avait à la Maison-Blanche un sapin de Noël «Gold Star» ornés de centaines de photos et de notes écrites par les proches des militaires disparus au combat. Plusieurs familles «Gold Star» ont été invitées à la Maison-Blanche pendant les Fêtes, et ont amené des décorations pour le sapin.