NEW YORK — Jennifer Lopez, son ex-conjoint Marc Anthony et son présent copain Alex Rodriguez ont recueilli plus de 35 millions $ US pour les habitants de Porto Rico frappés durement par le passage de l’ouragan Maria.

Une porte-parole a indiqué mardi par communiqué que les deux chanteurs et la vedette de baseball à la retraite ont rassemblé cette somme grâce à des dons, des engagements et leurs propres contributions.

Environ 9 millions $ ont été amassés par l’entremise du spectacle bénéfice du 14 octobre «One Voice: Somos Live! A Concert for Disaster Relief», animé par les trois vedettes.

Le reste provient surtout de dons et de promesses de la part d’entreprises.

Jennifer Lopez et les parents de Marc Anthony sont venus aux États-Unis en provenance de Porto Rico, et la famille d’Alex Rodriguez est originaire de la République dominicaine.