DÜSSELDORF, Allemagne — Plus de 700 policiers allemands ont fait mercredi matin une incursion dans le milieu des motards criminels dans l’ouest du pays.

Ils ont visité une cinquantaine de lieux utilisés par un chapitre local des Hells Angels dans 16 municipalités du land de Rhénanie-du-Nord-Westphalie.

Lors de ces opérations, ils étaient en quête de preuves alors que ces motards sont soupçonnés d’activités criminelles.

On leur reproche d’avoir été impliqués dans des actes de violence et de violations des lois concernant les armes, la drogue et la prostitution.

Des membres d’escouades tactiques ont pris part de façon préventive à certaines de ces opérations policières mais aucun incident n’a été rapporté.