WELLINGTON, Nouvelle-Zélande — Jacinda Ardern sera la prochaine première ministre de la Nouvelle-Zélande et elle espère mener le pays sur un chemin plus libéral après neuf années de gouvernement conservateur.

L’issue du scrutin national organisé il y a près d’un mois n’a été dénouée que tard jeudi, quand une petite formation politique a décidé d’appuyer le Parti travailliste de Mme Ardern.

La femme de 37 ans deviendra la plus jeune leader du pays en plus de 150 ans. Elle est parfois comparée au premier ministre canadien Justin Trudeau et au président français Emmanuel Macron.

Mme Ardern veut freiner l’immigration, empêcher les spéculateurs étrangers d’acheter des maisons et construire des milliers de résidences plus abordables. Elle souhaite aussi rehausser le financement de l’éducation et de la santé, et nettoyer les cours d’eau pollués.

Le Parti vert appuiera la coalition, sans pour autant faire partie du gouvernement.