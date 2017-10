SANTA ROSA, Calif. — Les autorités estiment que près de 7000 résidences et autres bâtiments ont été rasés par les incendies de forêt meurtriers dans le nord de la Californie depuis le début du mois, et ce nombre devrait encore augmenter.

Le porte-parole du département de protection contre les incendies de forêt de la Californie, Daniel Berlant, précise que la plus grande partie des dommages a eu lieu les 8 et 9 octobre, au moment où les incendies se sont déclarés dans les comtés de Sonoma et de Napa, connus pour leur production de vin.

Plus de 15 000 résidants étaient toujours évacués jeudi, au moment où les équipes sur le terrain rapportaient des progrès dans leurs efforts pour maîtriser les flammes.

L’un des incendies ayant pris naissance dans le comté de Sonoma est devenu le troisième événement du genre le plus meurtrier en Californie. Il a fait 22 victimes sur les 42 décès recensés dans l’État jusqu’à maintenant.

Les deux pires incendies de l’histoire de la Californie sont survenus en 1993 à Los Angeles, avec 29 morts, et en 1991, à Oakland, avec 25 morts.