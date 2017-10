SANTIAGO, Chili — Une équipe de scientifiques internationaux a déclaré vendredi que le poète chilien Pablo Neruda, lauréat du prix Nobel de littérature, n’est pas mort du cancer ou de malnutrition, ce qui contredit la version officielle.

Les chercheurs ne sont toutefois pas en mesure de préciser la cause du décès de l’écrivain et politicien communiste, ce qui vient amplifier le mystère autour de la mort de Pablo Neruda. Plusieurs soupçonnent qu’il aurait été assassiné par des hommes de main du général Augusto Pinochet juste après le coup d’État militaire de 1973 qui a instauré la dictature au Chili.

Les scientifiques affirment qu’ils vont poursuivre leurs travaux pour identifier les bactéries pathogènes qui pourraient avoir entraîné le décès de Pablo Neruda afin de déterminer si un autre facteur aurait été impliqué.

Le poète qui était âgé de 69 ans et qui était atteint d’un cancer de la prostate est mort au Chili dans le chaos qui a suivi le coup d’État. La version officielle soutenait que l’artiste était mort de cachexie — ou de faiblesse et d’amaigrissement en raison de son cancer.

La dépouille du poète a été exhumée en 2013 afin de tenter de déterminer la cause de son décès, mais les expertises toxicologiques n’ont pas permis d’identifier de substance toxique ou de poison dans les os. Sa famille et son chauffeur ont toutefois demandé de pousser les recherches plus loin.

En 2015, le gouvernement chilien a déclaré qu’il était «hautement probable» qu’une tierce personne soit responsable de la mort de Pablo Neruda.

«La conclusion fondamentale est l’invalidité du certificat de décès en ce qui concerne la cause du décès identifiée comme étant la cachexie», a affirmé l’un des experts, Aurelio Luna. «Nous ne pouvons toujours pas exclure ni affirmer que la cause du décès de Pablo Neruda soit naturelle ou violente», a-t-il ajouté.

Le corps de Pablo Neruda a été enterré à nouveau l’an dernier sur le terrain de sa propriété favorite, qui surplombe l’océan Pacifique.