VARSOVIE, Pologne — L’homme soupçonné d’avoir poignardé des gens dans un centre commercial en Pologne, faisant un mort et neuf blessés, est passé aux aveux et a été accusé de meurtre et de tentatives de meurtre, a annoncé un représentant des autorités polonaises, samedi.

Brandissant deux couteaux, l’individu âgé de 27 ans s’en était pris à des passants au centre commercial VIVO!, situé dans la ville de Stalowa Wola, vendredi après-midi. Il avait été maîtrisé par des témoins et remis aux policiers.

Le procureur en chef régional Janusz Woznik a déclaré, samedi, que le suspect avait mis ses problèmes sur le compte de la société.

S’il est reconnu coupable, il pourrait écoper d’une peine d’emprisonnement à vie.

Une femme âgée de 50 ans a été tuée durant l’attaque. Huit autres personnes, dont deux se trouvant dans un état critique, sont toujours hospitalisées.