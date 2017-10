WASHINGTON — Le président des États-Unis, Donald Trump, a annoncé, samedi, qu’il ne prévoyait pas empêcher la publication de milliers de documents gouvernementaux inédits concernant l’assassinat de John F. Kennedy.

M. Trump a déclaré dans un message publié sur Twitter qu’à moins de recevoir d’autres renseignements, il permettrait l’ouverture du dossier JFK FILES.

Les archives nationales américaines ont jusqu’à jeudi prochain pour diffuser les derniers documents liés au meurtre de l’ancien président en novembre 1963.

Donald Trump aurait toutefois pu bloquer la publication s’il avait eu des raisons de croire que cette décision pouvait nuire aux services de renseignement, aux corps policiers, aux opérations militaires ou à la politique étrangère du pays.

Sur le lot de documents, plus de 3000 n’ont encore jamais été rendus publics et plus de 30 000 ont déjà été publiés mais dans une version censurée.