GENÈVE, Suisse — La communauté internationale s’est engagée lundi à verser 234 millions $ US pour venir en aide aux quelque 600 000 Rohingyas qui ont trouvé refuge au Bangladesh depuis quelques mois.

Avant le début de la conférence d’une journée, gouvernements et organisations humanitaires avaient déjà promis de contribuer 116 millions $ US, ce qui porte le total à 340 millions $ US.

L’ONU dit avoir besoin de 434 millions $ US pour venir en aide aux réfugiés rohingyas d’ici le mois de février.

D’autres contributions pourraient être annoncées au cours des prochains jours.

Quelque 600 000 Rohingyas musulmans ont fui vers le Bangladesh pour échapper à la violence et à la répression dont ils sont victimes dans l’État de Rakhine, dans le nord du Myanmar, depuis le mois d’août. L’ONU a évoqué un exemple classique de nettoyage ethnique.

Plus de la moitié des réfugiés sont des enfants.