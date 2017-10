MONTRÉAL — Hillary Clinton était à Montréal lundi soir dans le cadre de la tournée de promotion de son livre «What happened» («Ça s’est passé comme ça»).

Voici cinq citations marquantes de sa conférence:

— «Ce que j’ai réalisé en rétrospective, c’est que ça a été la première campagne de téléréalité, qu’il était le premier candidat de téléréalité. J’étais la candidate de la réalité. Je n’étais juste pas aussi divertissante.»

— «Comme personne, je vais bien. Mais en tant qu’Américaine, je suis plus inquiète que jamais.»

— «Les femmes sont perçues positivement quand elles défendent les autres (…) Les gens m’aimaient beaucoup quand j’étais dans un rôle de soutien, quand j’étais première dame à la Maison-Blanche, quand j’ai servi les gens de New York comme sénatrice, et quand j’ai été membre du cabinet du président Obama comme secrétaire d’État. Mais une fois qu’une femme se lève et dit: « J’aimerais, moi, avoir la chance de diriger », tout change.»

— «C’était comme un traitement de canal sur les stéroïdes. C’était si douloureux» (En parlant de sa présence à l’investiture de Donald Trump)

— «La passion et l’engagement des gens comme nous tous, qui se lèvent pour défendre des valeurs et des principes intemporels me remplissent d’espoir. N’oubliez jamais: nous sommes du bon côté de l’histoire.»