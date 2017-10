PÉKIN, Chine — Le président chinois Xi Jinping a présenté mercredi les six hommes qui l’épauleront pendant son nouveau mandat de cinq ans à la tête du pays.

On ne retrouve toutefois parmi eux aucun successeur évident à M. Xi, ce qui en porte certains à se demander pendant combien de temps celui-ci entend diriger le pays.

Tel que prévu, M. Xi a obtenu mercredi un nouveau mandat de la part du Comité central élu lors du congrès national du Parti communiste, qui ne se rencontre que deux fois par décennie.

Lors de brefs commentaires à la presse, M. Xi a réitéré sa détermination et celle de son parti à éradiquer la pauvreté en Chine. Les nouveaux leaders du pays devront aussi s’attaquer à une dette qui ne cesse de prendre de l’ampleur, aux tensions commerciales avec l’Europe et les États-Unis, au dossier nucléaire nord-coréen et aux relations entre la Chine et ses voisins d’Asie du Sud-Est.

Cinq des sept membres du nouveau Comité permanent du Politburo présenté par M. Xi mercredi sont de nouveaux venus. Tous ne sont qu’à quelques années de leur retraite, selon les normes du Parti communiste, et aucun ne semble donc être le dauphin du président. Un analyste a expliqué que M. Xi semble avoir l’intention d’effectuer un troisième mandat et de choisir lui-même son successeur, du jamais vu en 20 ans.

En comparaison, M, Xi a été membre du Comité permanent pendant cinq ans avant de devenir président et son prédécesseur, Hu Jintao, pendant dix ans.

Les deux autres membres de ce comité sont M. Xi lui-même et le premier ministre Li Keqjang, qui est essentiellement responsable de la supervision de l’économie, mais dont le pouvoir a été réduit par M. Xi.

Deux des cinq nouveaux membres sont des proches de M. Xi. Les trois autres sont plus proches des anciens présidents Hu Jintao et Jiang Zemin, ce qui pourrait calmer ceux qui considèrent que M. Xi a amassé trop de pouvoirs.