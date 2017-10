DALLAS — Le président des États-Unis Donald Trump ne dit pas tout au sujet du contrat de 14 milliards $ US signé par Boeing et le transporteur aérien Singapore Airlines, et qui selon lui créera 70 000 emplois aux États-Unis, selon une vérification effectuée par l’Associated Press.

Dans un premier temps, le géant de l’aéronautique a déclaré que ce contrat, qui porte sur la vente de 39 avions, «soutiendra» plus de 70 000 emplois directs ou indirects aux États-Unis; Boeing n’a jamais dit qu’il s’agit de nouveaux emplois.

La valeur du contrat est de 13,9 milliards $ US, en vertu du prix affiché des avions. Toutefois, les transporteurs profitent habituellement de rabais considérables et Boeing a refusé d’en dire plus à ce sujet.

Boeing utilise une formule du département du Commerce qui considère que chaque tranche de 1 milliard $ US en exportations appuie 5200 emplois aux États-Unis, selon un porte-parole de l’entreprise. Cela veut donc dire que les quelque 70 000 emplois évoqués sont le chiffre le plus optimiste, puisque la facture de Singapore Airlines sera vraisemblablement moins salée.

Boeing a aussi fait remarquer que la vente des 39 avions «à un client anonyme» avait précédemment été annoncée. De son côté, Singapore Airlines avait dévoilé, le 9 février, avoir acheté 39 appareils à un constructeur américain, sans l’identifier.

Cela veut donc dire que la transaction a été négociée sous la présidence de Barack Obama, et qu’elle a été annoncée seulement trois semaines après l’inauguration de Donald Trump. Il est donc fort peu probable que le nouveau président y ait été pour quelque chose.

La commande porte sur 20 avions 777-9 et 19 appareils 787-10; Singapore Airlines a l’option d’en acheter six de plus, de chaque modèle.