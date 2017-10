BRASILIA, Brésil — Le président brésilien a été hospitalisé pour un problème d’obstruction des voies urinaires, a annoncé son bureau mercredi, alors que les élus du Congrès discutaient de son éventuelle suspension et de la possibilité de le traduire en justice pour corruption.

Dans un communiqué, le palais présidentiel a indiqué que Michel Temer, âgé de 77 ans, avait éprouvé un inconfort mercredi matin et qu’il avait été conduit dans un hôpital militaire pour y être examiné et soigné. Le communiqué ne donne pas plus de détails.

Selon Carlos Marun, un député du parti de M. Temer, il ne s’agirait pas d’un problème grave.

Plus tôt en octobre, le bureau de M. Temer avait annoncé qu’il avait reçu un diagnostic d’obstruction partielle des artères coronaires, un problème qui doit être traité avec de l’aspirine et un régime faible en gras.

Cette nouvelle est survenue alors que la Chambre des députés se réunissait mercredi pour un autre vote sur la survie politique du président. Les députés l’avaient épargné la dernière fois qu’il avait été accusé de corruption, et ils devraient faire de même cette fois-ci. Mais la popularité de M. Temer est au plus bas après une série de scandales, et le vote permettra de savoir quelle sera sa marge de manoeuvre pour gouverner dans la dernière année de son mandat.

Si les deux tiers des 513 membres de la Chambre des députés acceptent les accusations, Michel Temer sera suspendu pour une période pouvant aller jusqu’à six mois pendant qu’il sera jugé devant la Cour suprême.

Corruption généralisée

Les accusations émanent d’une grande enquête sur la corruption au sein du gouvernement brésilien, qui a commencé comme une investigation pour blanchiment d’argent, mais qui a permis de dévoiler un système généralisé de pots-de-vin dans toutes les sphères du pouvoir au Brésil. Des dizaines de politiciens et d’hommes d’affaires ont été envoyés en prison dans le cadre de cette enquête.

Les procureurs affirment que le gouvernement brésilien a été dirigé comme un cartel pendant des années, les partis politiques vendant des faveurs, des votes et des nominations à de puissants hommes d’affaires. Ils estiment que M. Temer a pris la tête de cette combine lorsqu’il est arrivé au pouvoir l’an dernier après la destitution de la présidente Dilma Rousseff et que son parti a empoché depuis l’équivalent de 190 millions $ US en pots-de-vin.

Le vote contre M. Temer est prévu plus tard mercredi, mais ne peut avoir lieu que si au moins les deux tiers des députés sont présents. Plusieurs élus de l’opposition, qui espèrent faire traîner le processus en longueur, ont refusé d’entrer dans la salle. Le vote pourrait donc être repoussé à jeudi, voire plus tard.