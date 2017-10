NEW YORK — Vérification faite par l’Associated Press, et contrairement à ce que vous pouvez avoir lu ou entendu ailleurs, voici quelques-uns des événements les plus extraordinaires qui ne se sont pas produits cette semaine…

FAUX: Le défunt soldat La David Johnson a trahi ses frères d’armes au Niger

EN FAIT: Le département de la Défense dit qu’il n’y a aucune preuve soutenant les allégations présentes dans l’article de E.T. Williams selon lesquelles le sergent La David Johnson aurait trahi ses frères d’armes dans une embuscade qui l’a tué, lui et trois de ses camarades. La major de l’armée Audricia Harris a dit à l’Associated Press qu’à «aucun moment depuis l’attaque au Niger, le (département) n’avait considéré le sergent La David Johnson autrement que comme un soldat honorable qui a sacrifié sa vie pour son pays». Les autorités ont aussi démenti une rumeur selon laquelle M. Johnson aurait traité le président américain Donald Trump de «raciste» dans une lettre retrouvée sur lui. Le président Trump a récemment dû défendre les condoléances qu’il a offertes à la veuve du soldat, qui l’a accusé d’avoir été insensible.

FAUX: L’armée de l’air américaine a désobéi à un ordre du président Donald Trump

EN FAIT: Le président Donald Trump n’a pas ordonné à l’armée de l’air de remédier à son manque de pilotes en rappelant des employés à la retraite, malgré la parution d’une histoire prétendant le contraire. Toutefois, M. Trump a bel et bien signé un décret plus tôt ce mois-ci pour permettre à l’armée de l’air de recourir à cette option si besoin. La porte-parole de l’armée de l’air, Ann Stefanek, a dit que le département n’avait «pas l’intention pour l’instant de rappeler des pilotes à la retraite», mais qu’il appréciait pouvoir le faire si nécessaire.

FAUX: Le plus jeune dirigeant du monde bannit les fondations de George Soros en Autriche

EN FAIT: Le leader conservateur autrichien Sebastian Kurz n’a pas banni les fondations de George Soros — qui n’ont même pas de bureaux dans ce pays. Un article du site conspirationniste YourNewsWire comprend plusieurs fausses citations attribuées à M. Kurz critiquant les organisations du philanthrope libéral d’origine hongroise. Un porte-parole du chancelier de 31 ans a indiqué à l’Associated Press qu’il n’avait jamais tenu de tels propos. Un porte-parole des fondations de George Soros a ajouté que leurs organisations n’avaient aucun lien avec le dirigeant autrichien.

FAUX: Les médecins exhortent les gens de partout dans le monde à arrêter de prendre de l’ibuprofène immédiatement.

EN FAIT: Cet article cite les recherches de Steven Nissen, un cardiologue d’une clinique de Cleveland, qui appuie l’idée d’apporter des changements aux étiquettes sur les anti-inflammatoires non stéroïdiens — comme l’ibuprofène (ou Advil) — puisque ceux-ci augmentent les risques de crise cardiaque ou d’accident vasculaire cérébral. Le docteur Nissen a répliqué qu’il n’avait jamais été interviewé par le blogue Culture Hook, qui lui aurait attribué faussement des «commentaires». Le blogue a d’ailleurs changé sa manchette d’origine après que l’AP eut contacté le cardiologue. On peut maintenant lire: «Les médecins avertissent les gens des impacts de prendre de l’ibuprofène pour le soulagement de la douleur.»

FAUX: Des policiers s’agenouillent, puis laissent les Redskins coincés dans leur vestiaire pendant la nuit.

EN FAIT: Les Redskins de Washington n’ont pas été forcés à passer la nuit dans le vestiaire des visiteurs à Philadelphie après avoir perdu contre les Eagles, lundi soir. Une histoire qui a commencé à circuler cette semaine répandait la rumeur que des policiers de Philadelphie responsables d’escorter l’équipe avaient plutôt choisi de s’agenouiller et de laisser les joueurs seuls. Une photo accompagnant l’article était en fait une image du «Philadelphia Inquirer» montrant un policier en train de danser lors d’un défilé. Les policiers ont parlé d’une «fausse» histoire.