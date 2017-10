BARCELONE, Espagne — L’Espagne a officiellement pris le contrôle de la Catalogne, et annoncé de nouvelles mesures envers les dirigeants séparatistes de la région.

Le premier ministre espagnol Mariano Rajoy, qui remplace maintenant le président catalan Carles Puigdemont comme plus haut dirigeant de la Catalogne, a dissous le parlement catalan et déclenché des élections pour le 21 décembre.

M. Puigdemont et 12 autres membres du cabinet catalan ne sont désormais plus rémunérés, et pourraient faire face à des accusations en cas de désobéissance.

Le directeur de la police catalane a par ailleurs été congédié.

Le gouvernement catalan a décrété vendredi l’indépendance de la Catalogne. L’Espagne, qui ne reconnaît pas cette décision, a le soutien de l’Europe, des États-Unis et du Canada, notamment.