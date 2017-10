CHICAGO — L’ancien président américain Barack Obama a été sélectionné pour faire partie d’un jury, à Chicago.

Comme tout citoyen américain, même un ex-président a le devoir de se conformer, s’il est convoqué pour devenir juré.

Le juge en chef du comté de Cook, Tim Evans, a indiqué que Barack Obama devra «servir» dans une cause en novembre. On ignore encore s’il s’agira d’une cause criminelle ou civile.

Barack Obama, qui possède une résidence en banlieue de Chicago, recevra une rémunération de 17,20 $ US pour chaque jour de service en tant que juré.