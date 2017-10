BARCELONE, Espagne — Le procureur général de l’Espagne a annoncé lundi avoir demandé le dépôt d’accusations de rébellion, de sédition et de détournement de fonds contre les membres du gouvernement catalan destitué, propulsant la crise politique qui secoue le pays vers un terrain inconnu.

Le procureur Jose Manuel Maza a ajouté qu’il demandera l’adoption de «mesures préventives» contre les politiciens et les instances dirigeantes du parlement catalan qui ont autorisé la tenue d’un vote sur l’indépendance la semaine dernière. Il n’a pas précisé si cela inclut leur arrestation et leur détention avant la tenue du procès.

Les accusations de rébellion, sédition et détournement de fonds sont passibles de peines allant de six à trente ans de prison. On ne sait pas exactement à quel moment le tribunal répondra à la requête du procureur général.

M. Maza n’a pas identifié les accusés, mais ils incluent le leader régional Carles Puigdemont, son lieutenant Oriol Junqueras et la présidente du parlement catalan Carme Forcadell.

M. Puigdemont se trouvait lundi à Bruxelles, au coeur de l’Union européenne. Sa formation politique a assuré qu’elle participera aux élections anticipées organisées par Madrid.

Plusieurs fonctionnaires catalans sont rentrés au travail lundi pour la première fois depuis que le gouvernement espagnol a évincé tous les leaders de la région pour en prendre le contrôle direct. Madrid leur a donné quelques heures pour récupérer leurs effets personnels, tout en prévenant que ceux qui essaieraient de s’acquitter de leurs tâches pourraient faire l’objet d’accusations.