PORTLAND, Maine — Près de 850 000 personnes étaient toujours privées d’électricité dans le nord-est des États-Unis mardi matin, au lendemain du passage d’une violente tempête qui a déraciné des arbres, arraché des poteaux électriques et inondé des routes.

Des dizaines de conseils scolaires de la région ont été contraints d’annuler les classes pour une deuxième journée consécutive. Plusieurs villes ont aussi repoussé à la fin de semaine prochaine la tournée des monstres et des princesses prévue le soir de l’Halloween.

Plus de 1,5 million de clients étaient privés d’électricité au pire de la crise.

On rapportait mardi matin 407 000 pannes dans le Maine, plus de 138 000 au New Hampshire, 120 000 au Massachusetts, 83 000 au Rhode Island, 60 000 au Connecticut et 39 000 au Vermont.