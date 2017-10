VATICAN — Un journaliste italien traduit en procès par le Vatican pour avoir dévoilé des documents confidentiels prépare un nouveau livre qui, promet-il, étalera au grand jour de nouveaux secrets concernant le sexe, l’argent et la criminalité au sein du Saint-Siège.

«Original Sin: Secret Accounts, Hidden Truths, Blackmail and the Forces Blocking Pope Francis’ Revolution», du journaliste Gianluigi Nuzzi, arrivera dans les librairies du Vatican et de la France le 9 novembre, a appris l’Associated Press.

Le titre du livre se traduit librement par «Péché originel: comptes secrets, vérités cachées, chantage et les forces qui bloquent la révolution du pape François».

Certains des documents reproduits dans le livre sont tirés des archives de la banque du Vatican, l’Institut pour les œuvres de religion, qui faisait l’objet de la première enquête de M. Nuzzi sur les finances opaques du Saint-Siège, «Vatican SpA».

Le nouveau livre couvre la période allant du pape Paul VI dans les années 1960 jusqu’au pape François, selon une source bien informée.