GAZA, Territoire Palestinien — Le Hamas a remis mercredi à l’Autorité palestinienne le contrôle des frontières de la bande de Gaza avec Israël et l’Égypte, le premier signe tangible d’une réconciliation avec ses rivaux du Fatah.

La communauté internationale reconnaît l’Autorité palestinienne comme la dirigeante légitime des territoires palestiniens.

Après dix ans de règne du Hamas, ses forces de sécurité et agents de contrôle frontalier ont été vus se repliant des postes qui facilitent les déplacements entre Gaza et l’extérieur. Ils ont rapidement été remplacés par des représentants du Fatah, qui domine l’Autorité palestinienne.

Hamas avait pris le contrôle de la bande de Gaza en 2007, après en avoir évincé les forces de l’Autorité palestinienne. Mais après dix ans de blocus par Israël et l’Égypte, le nouveau leadership du groupe affirme ne plus souhaiter gouverner Gaza. Le blocus a frappé l’économie du territoire de plein fouet: le taux de chômage y est d’environ 40 pour cent et les pannes d’électricité sont fréquentes.

Une médiation égyptienne a permis aux deux factions rivales de conclure, le mois dernier, un accord de réconciliation préliminaire. Les questions les plus épineuses — notamment le vaste arsenal du Hamas et le sort des quelque 40 000 fonctionnaires qui travaillaient pour lui — feront l’objet de nouvelles discussions au Caire à compter du 21 novembre.

La branche armée du Hamas a déjà prévenu qu’elle n’a aucune intention de déposer les armes.

La transition de mercredi représente néanmoins une étape importante et les responsables espèrent que cela mènera à un allègement du blocus. Le poste frontalier de Rafah — qui est essentiellement fermé depuis dix ans, mais qui représente la principale porte vers l’étranger pour quelque deux millions d’habitants de Gaza — pourrait rouvrir d’ici quelques jours, possiblement en présence d’observateurs européens.