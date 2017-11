TOKYO — Le président Donald Trump dit qu’il s’attend à rencontrer le président russe Vladimir Poutine en marge d’un sommet en Asie.

Donald Trump a déclaré aux journalistes qui étaient à bord d’Air Force One avant d’atterrir au Japon dimanche, qu’il «souhaite l’aide de Poutine» dans la gestion de la crise nucléaire en Corée du Nord.

Le président a ajouté qu’il rencontrerait un certain nombre de dirigeants mondiaux pour discuter de la manière de faire pression sur la Corée du Nord.

Donald Trump et Vladimir Poutine pourraient se croiser deux fois pendant le long voyage du président en Asie: d’abord lors d’un sommet au Vietnam et plus tard aux Philippines.

Les dirigeants se sont déjà rencontrés en marge d’un sommet en Europe l’été dernier.

Donald Trump a atterri, dimanche, à la base aérienne de Yokota, près de Tokyo au Japon où il doit s’adresser aux militaires américains avant de rencontrer le premier ministre japonais Shinzo Abe, avec qui il doit jouer une partie de golf. Les deux chefs d’État joueront avec le golfeur japonais Hideki Matsuyama.

Le périple au Japon est la première étape d’un voyage de 12 jours qui comprend des arrêts dans quatre autres pays.

Ce voyage survient alors que des accusations ont été déposées contre l’ancien directeur de campagne de M. Trump, Paul Manafort, et qu’un conseiller a plaidé coupable dans le cadre de l’enquête sur la possible ingérence de la Russie dans les élections américaines de 2016.

Le voyage constitue un test important pour le président à l’international, lui qui espère dissiper les craintes de ses alliés en Asie, inquiets que son programme politique, sur le thème «Les États-Unis avant tout», ne permette à la Chine d’acquérir davantage de pouvoir dans la région.

Ces alliés sont également ébranlés par la rhétorique belliqueuse de M. Trump à l’égard du leader de la Corée du Nord, Kim Jong Un.

Les capitales que visitera le président américain sont à portée des missiles nord-coréens.