RIYAD, Arabie saoudite — Des princes, des anciens membres du gouvernement, de même que des hommes d’affaires, ont été arrêtés dimanche en Arabie saoudite dans le cadre d’une opération anti-corruption.

Un responsable gouvernemental a précisé que 11 princes, et 38 ex-ministres et députés et gens d’affaires réputés avaient été appréhendés.

Ils seraient détenus et confinés dans des hôtels de la capitale Riyad.

Le milliardaire saoudien, Prince Alwaleed bin Talal, ferait partie des personnes arrêtées.

Un porte-parole de la royauté a indiqué qu’il s’agissait «d’un jour historique mais noir contre la corruption».