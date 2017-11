Un individu a tiré dimanche plusieurs coups de feu dans une église baptiste de Sutherland Springs, au Texas, tuant plusieurs personnes, a indiqué un shérif local.

Le shérif Joe Tackitt a annoncé que le tireur avait été abattu, rapporte le site internet du Wilson County News.

On ignore pour le moment le bilan officiel des victimes, mais plusieurs médias locaux font état de plus de 20 morts et 20 blessés.

Les premiers intervenants sont arrivés pour soigner les victimes. Des hélicoptères ont transporté les blessés vers les hôpitaux.

Sutherland Springs est un village comptant environ 400 habitants. Il est situé à 48 km au sud-est de San Antonio.