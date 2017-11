Au moins 26 personnes ont été tuées et une vingtaine d’autres ont été blessées lorsqu’un tireur a ouvert le feu sur des fidèles rassemblés dans une église d’une petite municipalité du Texas.

L’individu a été retrouvé mort dans son véhicule, près de la frontière mexicaine.

Voici une liste de certaines des tueries les plus meurtrières survenues aux États-Unis depuis 2012:

– 5 novembre 2017: Un tireur a ouvert le feu sur des fidèles dans une église de Sutherland Springs, une petite ville située au sud-est de San Antonio au Texas. L’individu est entré dans l’immeuble avec un fusil d’assaut et a ouvert le feu, tuant au moins 26 personnes et en en blessant une vingtaine d’autres. Il s’est ensuite enfui. Il a été retrouvé mort dans son véhicule.

– 1er octobre 2017: Un tireur identifié par les autorités comme étant Stephen Paddock a ouvert le feu lors d’un festival de musique en plein air, à Las Vegas. Il a tiré depuis le 32e étage d’un hôtel casino, faisant au moins 50 morts et plus de 200 blessés. Il a été retrouvé mort dans sa chambre d’hôtel.

– 12 juin 2016: Un tireur, Omar Mateen, a ouvert le feu dans une boîte de nuit d’Orlando, en Floride, tuant 49 personnes. Omar Mateen a par la suite été tué par la police.

– 25 février 2016: Cedric Ford, 38 ans, a tué trois personnes et en a blessé 14 autres dans l’usine de tondeuses où il travaillait, dans la communauté de Hesston, dans le centre du Kansas. Le chef de police local a tué l’assaillant lors d’une fusillade, alors que de 200 à 300 travailleurs se trouvaient toujours dans l’usine, selon les autorités.

– 20 février 2016: Jason Dalton, 45 ans, est accusé d’avoir tiré au hasard et tué six personnes, en plus d’en blesser deux autres, pendant une série d’attaques perpétrées pendant plusieurs heures dans la région de Kalamazoo, dans le Michigan. Les autorités affirment qu’il a pris une pause entre chaque fusillade pour gagner de l’argent comme chauffeur pour Uber. Il est accusé de meurtres et de tentatives de meurtre.

– 2 décembre 2015: Syed Rizwan Farook, 28 ans, et Tashfeen Malik, 27 ans, ont ouvert le feu sur un centre offrant des services sociaux à San Bernardino, en Californie, tuant 14 personnes et en blessant plus de 20. Ils ont fui la scène, mais sont morts plus tard dans un affrontement avec la police.

– 1er octobre 2015: Une fusillade dans un collège communautaire de Roseburg, en Oregon, a fait 10 morts et sept blessés. Le tireur, Christopher Harper-Mercer, 26 ans, a échangé des coups de feu avec la police avant de s’enlever la vie.

– 17 juin 2015: Dylann Roof, 21 ans, a tué neuf membres afro-américains d’une église de Charleston, en Caroline du Sud. La police affirme que le tireur avait des motifs raciaux. Dylann Roof a été condamné à mort dans cette affaire.

– 23 mai 2014: Un étudiant d’un collège communautaire, Elliot Rodger, 22 ans, a tué six personnes et en a blessé 13 autres dans des attaques au couteau et par fusillade dans le secteur du campus de l’Université de la Californie à Santa Barbara. Les autorités ont indiqué qu’il s’était enlevé la vie après avoir échangé des coups de feu avec les policiers.

– 16 septembre 2013: Aaron Alexis, un sous-traitant souffrant de troubles mentaux, a tué 12 personnes au complexe militaire Navy Yard de la Marine américaine à Washington, avant d’être abattu par la police.

– 26 juillet 2013: Pedro Vargas, 42 ans, a mitraillé son édifice à logement de Hialeah, en Floride, tuant six personnes avant d’être abattu par la police.

– 14 décembre 2012: Un homme de 20 ans armé est entré à l’école primaire de Sandy Hook, à Newtown dans le Connecticut, et a utilisé une arme semi-automatique pour tuer 26 personnes: 20 élèves de première année et six membres du personnel. Il s’est ensuite suicidé.

– 27 septembre 2012: Dans la tuerie en milieu de travail la plus meurtrière du Minnesota, Andrew Engeldinger, qui venait d’être congédié, a utilisé une arme à feu pour tuer six personnes, dont le fondateur de l’entreprise. Il en a également blessé deux autres avant de s’enlever la vie.

– 5 août 2012: À Oak Creek, dans le Wisconsin, un tireur de 40 ans, Wade Michael Page, a tué six fidèles dans un temple sikh avant de s’enlever la vie.

– 20 juillet 2012: James Holmes, 27 ans, a tué 12 personnes et en a blessé 70 dans une salle de cinéma d’Aurora, au Colorado. Il a été condamné à la prison à perpétuité sans possibilité de libération.

– 2 avril 2012: Sept personnes ont été tuées et trois autres ont été blessées lorsqu’un ancien étudiant de 43 ans a ouvert le feu à l’Université Oikos, à Oakland, en Californie. One Goh a été accusé de sept meurtres et de trois tentatives de meurtre, mais des évaluations psychiatriques ont conclu qu’il souffrait de schizophrénie et qu’il n’était pas apte à subir son procès.