Le secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires des Nations unies, Mark Lowcock, a prévenu mercredi que si la coalition militaire dirigée par l’Arabie saoudite ne lève pas son blocus sur le Yémen, le pays en conflit fera face à la plus grande famine jamais vue dans le monde depuis plusieurs décennies, «avec des millions de victimes».

M. Lowcock a déclaré aux journalistes à la suite d’une présentation devant le Conseil de sécurité qu’il devait y avoir une reprise immédiate des vols réguliers vers les villes d’Aden et de Sanaa par les Nations unies et ses partenaires humanitaires. Il a aussi affirmé qu’il devait y avoir un accès immédiat à tous les ports, particulièrement pour la nourriture, le carburant et les médicaments.

La coalition a resserré son contrôle au Yémen cette semaine après qu’un tir d’un missile balistique par des rebelles houthis eut été intercepté près de la capitale saoudienne — un geste condamné par M. Lowcock et le Conseil de sécurité.

L’ONU a indiqué que les agences d’aide n’avaient reçu aucun avertissement de la décision de l’Arabie saoudite de fermer tous liens aériens, terrestres et portuaires avec le Yémen.