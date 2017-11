BEYROUTH — Les combattants de Daech (le groupe armé État islamique) se sont repliés de la ville de Boukamal, leur dernier fief en Syrie.

Cette ville stratégique se trouve à proximité de la frontière avec l’Irak.

Les djihadistes ont été mis en déroute par une offensive gouvernementale qui a eu pour effet de les disperser dans plusieurs villages et petites villes de la région.

L’armée syrienne affirme que les combats ont coûté la vie à de nombreux islamistes, dont des leaders de Daech. Ceux qui ont pris la fuite dans le désert seraient maintenant traqués.

La télévision syrienne rapporte que les forces gouvernementales sont entrées dans Boukamal tard mercredi et que la ville a été proclamée «libérée» jeudi.

L’Observatoire syrien des droits de la personne, à Londres, dit que l’armée syrienne, ses alliés et des forces irakiennes venues de l’autre côté de la frontière fouillent Boukamal.

Avec la perte de Boukamal, Daech ne contrôle plus de territoires importants en Irak et en Syrie. Les djihadistes se seraient dispersés dans le désert à l’est et à l’ouest de l’Euphrate.

Washington estime qu’entre 2500 et 3000 combattants de Daech occupaient Boukamal.