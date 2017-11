DANANG, Viêtnam — Le premier ministre Justin Trudeau estime qu’il y a encore plusieurs aspects à clarifier pour conclure une entente finale concernant un nouveau traité de libre-échange sur le Partenariat transpacifique (PTP).

Les ministres du Commerce de 11 pays signataires de ce Partenariat, dont le Canada, se sont néanmoins entendus sur les bases d’un nouvel accord, sans les États-Unis qui se sont retirés lorsque le président Donald Trump a été porté au pouvoir.

Mais selon Justin Trudeau, les négociations dans plusieurs secteurs sont encore en litige. Le premier ministre a mentionné les droits des travailleurs, la protection environnementale et l’industrie automobile, notamment.

Vendredi soir, au Vietnam, les ministres disaient être parvenus à une entente sur des «éléments clés». Le ministre canadien du Commerce international François-Philippe Champagne avait indiqué que des progrès avaient été réalisés et que le Canada se trouvait en bonne posture.

«Nous n’allons pas signer n’importe quelle entente», avait-il assuré. «Si on a besoin d’une journée de plus, alors on la prendra.»

M. Champagne avait rapporté que les 11 États avaient accepté d’éliminer certaines dispositions litigieuses sur la propriété intellectuelle qui se trouvaient dans le premier accord.

Le premier ministre Trudeau croit par ailleurs que ces pourparlers pour un nouveau PTP aident le Canada dans ses négociations de libre-échange avec les États-Unis et le Mexique. Selon lui, de démontrer que le Canada est en train de diversifier ses activités économiques lui donne plus de crédibilité pour conclure un nouvel Accord de libre-échange nord-américain (ALENA) qui sera dans l’intérêt des Canadiens.