BARCELONE, Espagne — Le premier ministre espagnol Mariano Rajoy exhorte les Catalans à chasser les séparatistes de leur parlement régional lors des élections anticipées qu’il a déclenchées pour le 21 décembre.

M. Rajoy a déclaré aux membres de son Parti populaire conservateur à Barcelone qu’il souhaitait «une participation massive pour lancer une nouvelle période de normalité».

Il s’agit de la première visite du premier ministre dans la principale ville de la Catalogne depuis qu’il a utilisé ses pouvoirs extraordinaires pour mater les visées d’indépendance de la région du nord-est.

Après un vote pour une déclaration d’indépendance au Parlement de la Catalogne, le 27 octobre, M. Rajoy a répliqué en congédiant le gouvernement catalan, en dissolvant le Parlement et en déclenchant des élections anticipées.

Le dirigeant espagnol a déclaré qu’il était «urgent de rétablir une normalité relative en Catalogne et le faire dès que possible pour réduire les tensions économiques et sociales».

Des sondages montrent une course serrée en Catalogne entre les indépendantistes et ceux qui souhaitent que la Catalogne demeure une région de l’Espagne. À Bruxelles, dimanche, des gens favorables à l’indépendance de la Catalogne ont manifesté près des bureaux de l’Union européenne.

«La menace des séparatistes est destructrice, triste et atroce. Le sécessionnisme a créé insécurité et incertitude», a affirmé le premier ministre Rajoy.