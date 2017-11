DUBAI, Émirats arabes unis — La mission de l’Arabie Saoudite auprès des Nations Unies a annoncé que la coalition dirigée par l’Arabie saoudite et qui combat les rebelles chiites au Yémen commencerait à rouvrir les aéroports et les ports maritimes de ce pays, le plus pauvre du monde arabe.

L’annonce de la mission a fait l’objet d’une déclaration officielle lundi matin.

Il est écrit que «la première étape de ce processus sera prise dans les 24 heures et implique la réouverture de tous les ports dans les zones contrôlées par le gouvernement internationalement reconnu du Yémen, que la coalition soutient.»

Il est indiqué que ces ports et aéroports sont situés à Aden, Mocha et Mukalla.

La coalition a fermé tous les ports et mis fin aux cargaisons d’aide humanitaire depuis que les rebelles Houthis du Yémen ont tiré la semaine dernière un missile balistique qui a été intercepté près de Riyad, la capitale saoudienne.

L’Arabie Saoudite et les États-Unis ont accusé l’Iran, qui soutient les Houthis, d’être responsable de la frappe, ce que les Houthis ont nié.