CAP CANAVERAL, Fla. — Les astronautes qui séjournent à bord de la Station spatiale internationale (SSI) ont reçu mardi une cargaison de pizza et de crème glacée.

La capsule commerciale de ravitaillement avait été lancée de la Virginie deux jours plus tôt. En plus d’équipements de la NASA et de différentes expériences, la capsule Orbital ATK contient de la crème glacée à la vanille et au chocolat pour les six astronautes, en plus des ingrédients requis pour confectionner leurs propres pizzas.

Les astronautes s’ennuient toujours de la pizza en orbite, mais la situation est particulièrement douloureuse pour l’Italien Paolo Nespoli, qui séjourne à bord de la SSI depuis juillet et qui y sera pendant encore un mois. C’est d’ailleurs lui qui a eu la responsabilité d’attraper la capsule avec le bras robotisé de la station, à 420 kilomètres au-dessus de l’océan Indien.

La capsule amène aux astronautes des pains plats, de la sauce, du fromage, du pepperoni, de la pâte d’anchois, des tomates, du pesto, de l’huile d’olive et d’autres ingrédients.

Les astronautes ont aussi droit à un assortiment de coupes de crème glacée, de sandwichs à la crème glacée, de barres de crème glacée et de barres de fruits congelées.

Sur une note plus sérieuse, les expériences scientifiques — conçues par des étudiants du secondaire — portent notamment sur les vers de farine et le microtrèfle.

La capsule contient au total quatre tonnes de marchandises. Une fois vidée, elle restera amarrée à la SSI jusqu’au début du mois de décembre pour être remplie de déchets. Elle sera ensuite libérée dans l’espace dans le cadre d’une expérience et plusieurs mini-satellites seront relâchés, puis elle se désintégrera dans l’atmosphère.

La prochaine livraison à la SSI est prévue le mois prochain, par la compagnie SpaceX.