ATHÈNES, Grèce — Des crues éclair qui ont balayé mercredi la banlieue ouest d’Athènes ont fait au moins 11 morts quand elles ont transformé les rues en torrents de boue et de débris, inondé des résidences et des commerces, et emporté une portion d’autoroute.

La garde côtière a dit avoir retrouvé deux autres corps en mer. Les deux victimes, un quinquagénaire et un octogénaire, semblent avoir été surprises par les crues.

Les crues ont été causées par les orages qui ont survolé le pays pendant la nuit. L’eau était tellement puissante qu’elle a emporté des voitures, les empilant le long des routes ou devant des clôtures ou des immeubles. Plusieurs murs se sont effondrés.

Une portion de l’autoroute qui relie Athènes et Corinthe a été détruite, prenant au piège des voitures, des camions et des autocars. Les pompiers ont dû utiliser des cordes et des harnais pour secourir les automobilistes et les passagers.

Les cinq premières victimes, deux femmes et trois hommes, ont perdu la vie lors d’incidents distincts dans le secteur de Mandra. Les secouristes ont retrouvé au moins quatre autres morts dans cette région au cours des dernières heures.