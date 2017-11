HARARE, Zimbabwe — Le président zimbabwéen Robert Mugabe a refait surface en public vendredi, pour la première fois depuis que l’armée a pris le contrôle du pays.

M. Mugabe a assisté à une cérémonie de remise de diplômes universitaires en compagnie de ses gardes du corps. La foule de quelques milliers de personnes l’a applaudi après avoir chanté l’hymne national du pays.

L’armée fait tout en son pouvoir pour témoigner du plus grand respect à M. Mugabe, qui à 93 ans est le plus vieux chef d’État du monde. Il porte toujours les titres de président et de commandant en chef, mais les militaires ont quand même annoncé vendredi l’arrestation de proches de M. Mugabe et de sa femme.

Un communiqué militaire repris par la presse officielle fait état de «progrès importants dans l’opération pour déraciner les criminels autour du président Robert Mugabe». Le communiqué ajoute que quelques personnes ont été arrêtées et que d’autres sont recherchées.

L’armée traque des membres du gouvernement et d’autres dirigeants proches de la première dame Grace Mugabe. Celle-ci est à la tête de la clique du G40, un groupe de responsables âgés de 40 ou 50 ans qui sont trop jeunes pour avoir combattu pour l’indépendance de l’ancienne Rhodésie.

Les événements se bousculent depuis que M. Mugabe a limogé la semaine dernière son lieutenant Emmerson Mnangagwa. Cela semblait paver la voie à l’élévation de Grace Mugabe à la vice-présidence du pays lors d’un congrès du parti au pouvoir, le mois prochain.

M. Mnangagwa devrait diriger le prochain gouvernement.

Le président de la puissante association des anciens combattants du Zimbabwe, Chris Mutsvangwa, a dit que le président Mugabe a demandé «quelques jours de plus, quelques mois de plus», dans le cadre des négociations pour obtenir son départ. M. Mutsvangwa, un proche de M. Mnangagwa, a ajouté que M. Mugabe sera informé très rapidement que c’est terminé pour lui.

M. Mutsvangwa a qualifié le président de «vieillard sénile qui a perdu le contrôle de sa femme» et dit que sa présence à la cérémonie universitaire, vendredi, n’était que «pour faire semblant».