WASHINGTON — Plus tôt cette année, un lobbyiste russo-américain et un autre homme d’affaires ont discuté autour d’un café à Moscou d’une rencontre extraordinaire à laquelle ils avaient pris part 12 mois auparavant: une rencontre à la Trump Tower avec le fils du président Donald Trump, son gendre et le président de campagne.

La rencontre à Moscou en juin dernier, qui n’avait pas été dévoilée précédemment, est désormais examinée étroitement par les enquêteurs chargés de faire la lumière sur l’implication alléguée de la Russie dans la campagne présidentielle de Donald Trump.

Les enquêteurs veulent connaître la raison pour laquelle les deux hommes, qui ont participé à une rencontre à la Trump Tower avec Donald Trump Jr l’an dernier, se sont entretenus à Moscou en juin.

Selon ce qu’a appris l’Associated Press, les enquêteurs du Congrès américain ont questionné les deux hommes — le lobbyiste Rinat Akhmetshin et Ike Kaveladze, un associé d’une société de développement établie à Moscou et ancien partenaire d’affaires de Donald Trump.

Ils veulent d’abord savoir pourquoi ils se sont rencontrés et s’il y a eu une tentative de coordonner leurs versions au sujet de la rencontre tenue à la Trump Tower en 2016. Leur réunion à Moscou est survenue quelques semaines avant que l’histoire de la rencontre à la Trump Tower ne devienne publique.

L’équipe du conseiller spécial Robert Mueller enquête sur la rencontre de 2016 à la Trump Tower où le fils aîné du président Donald Trump a discuté avec des ressortissants russes qui lui promettaient des informations compromettantes au sujet de la candidate démocrate Hillary Clinton.

Un avocat représentant Ike Kaveladze a déclaré que la réunion de Moscou ne portait pas sur le fait de coordonner les versions au sujet des événements de la Trump Tower.