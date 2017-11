HARARE, Zimbabwe — Le président du Zimbabwe Robert Mugabe a été démis de ses fonctions à la tête de son parti et remplacé par le vice-président qu’il avait limogé il y a deux semaines, Emmerson Mnangagwa.

Agé de 93 ans, le plus vieux leader du monde a été destitué et on s’attend à ce que M. Mnangagwa se voit confier sous peu de former un nouveau gouvernement.

Le processus serait mis en branle mardi lorsque le Parlement siégera.

Samedi, des milliers de Zimbabwéens avaient pris la rue d’assaut à Harare, la capitale, pour réclamer le départ de Robert Mugabe. Ce dernier est en poste depuis 1980.