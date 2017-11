NEW YORK — Le traditionnel défilé de l’Action de grâces de Macy’s, à New York, s’est tenu sous haute surveillance en cette année marquée par des attaques sur des rassemblements extérieurs.

Les spectateurs postés le long d’un parcours de 3,22 kilomètres ont pu observer les ballons, écouter la musique et voir les célébrités qui ont fait partie de l’événement, en ce jeudi matin frisquet, à Manhattan.

Paul Seyforth, qui regarde le défilé chaque année depuis les années 1950, a remarqué que «les foules sont toujours les mêmes, mais il y a beaucoup plus de policiers».

Le défilé télévisé a eu lieu sans incident, si ce n’est qu’à mi-chemin, une bouffée de vent a projeté un ballon en forme de canne de bonbon dans une branche d’arbre, le faisant éclater. Personne n’a été blessé.

On se souvient qu’en 2005, l’un des ballons géants du défilé avait percuté un lampadaire de Times Square et blessé deux personnes. Le ballon en canne de bonbon était toutefois de plus petite taille.

Les autorités ont souligné qu’aucune menace sérieuse ne semblait planer sur le défilé, mais que les policiers ne voulaient prendre aucun risque après une attaque en camion qui a fait huit morts sur une piste cyclable à New York le soir de l’Halloween, ainsi qu’une fusillade qui a tué 58 personnes lors d’un festival country à Las Vegas, en octobre.