RANGOUN, Myanmar — Le pape François a entamé lundi une visite au Myanmar et au Bangladesh.

Si son voyage a officiellement comme objectif d’encourager les minorités catholiques des deux pays et de tendre la main à certains des habitants les plus pauvres d’Asie, les observateurs veulent savoir s’il mentionnera le mot «rohingya» pendant son périple.

La visite du pape doit se conclure avec un rassemblement de jeunes à Dhaka, au Bangladesh, le 2 décembre.

Le pape a été accueilli par des responsables catholiques à Rangoun. Des milliers de catholiques birmans enjoués et vêtus de leurs habits traditionnels s’étaient massés le long du trajet de son convoi motorisé pour l’acclamer.

Des enfants ont crié «Viva il papa!» (Vive le pape) à son passage, en agitant les drapeaux de la Birmanie et du Saint-Siège. Des affiches souhaitant au pape «la plus chaleureuse des bienvenues» longeaient le chemin jusqu’à la capitale.

Au Myanmar, le pape aura des rencontres individuelles avec la leader civile Aung San Suu Kyi, avec les puissants chefs militaires du pays et avec des moins bouddhistes. Il rencontrera une délégation de musulmans rohingyas, ainsi que les leaders politiques et religieux du Bangladesh à Dhaka.

Il s’entretiendra aussi avec les leaders catholiques de la région, en plus de célébrer quelques messes pour les fidèles.

L’Église catholique birmane a publiquement demandé au pape de ne pas mentionner le mot «rohingya», que plusieurs ne considèrent pas être une minorité officielle au Myanmar. Au cours des derniers mois, quelque 620 000 Rohingyas ont fui vers le Bangladesh voisin pour échapper à ce que l’ONU a décrit comme étant un «exemple classique de nettoyage ethnique».

Le pape François a toutefois déjà prié pour nos «frères et nos soeurs rohingyas». Une éventuelle décision de ne pas évoquer leur sort publiquement pourrait être vue comme une capitulation face aux leaders militaires birmans et venir entacher sa réputation de champion des membres les plus marginalisés de la société, sans égard aux considérations politiques.