LAS VEGAS — Les groupes Imagine Dragons et The Killers sont les têtes d’affiche d’un spectacle-bénéfice prévu vendredi soir à Las Vegas, qui réunira de nombreux artistes souhaitant rendre hommage aux victimes de la pire fusillade de l’histoire récente des États-Unis.

Les recettes du spectacle, qui aura lieu à l’aréna T-Mobile, seront versées aux proches des victimes de la tuerie.

La liste des artistes participants compte aussi le groupe Boyz II Men, les magiciens David Copperfield et Penn and Teller, de même que des acrobates du Cirque du Soleil. Tous ces artistes ont fait leur niche et se sont produits de façon régulière à Las Vegas à travers les années.

Pour le leader du groupe Imagine Dragons, Dan Reynolds, ce spectacle vise d’abord à venir en aide aux gens de chez lui qui tentent de se relever de la tragédie. Il souligne qu’avec les casinos et les spectacles, les touristes ne s’éloignent pas trop du Las Vegas Boulevard, mais il rappelle qu’une véritable communauté tissée serrée existe en périphérie de la grande artère.

Rappelons qu’un gros parieur a fait feu sur la foule d’un festival country du haut de sa chambre au 32e étage de l’hôtel-casino Mandalay Bay, le 1er octobre, tuant 58 personnes et en blessant des centaines d’autres. Il s’est ensuite enlevé la vie.

Les membres du groupe Imagine Dragons ont pris connaissance de la tragédie après avoir terminé un spectacle à Los Angeles. Dan Reynolds a raconté que l’un de ses meilleurs amis travaillait comme barman au festival et qu’il s’en était sorti sans blessure, mais complètement dévasté de voir les gens se faire tuer autour de lui.

«Ce spectacle est représentatif d’une communauté qui se serre les coudes pour cicatriser, qui va continuer à sortir pour voir des spectacles et qui ne laissera pas un individu au comportement sauvage et insensé mettre fin aux rassemblements, à la joie de vivre et au divertissement», a déclaré Dan Reynolds à l’Associated Press. «Ici, c’est la ville du divertissement», a-t-il ajouté.

L’animateur Jay Leno et le joueur de baseball Bryce Harper, natif de Las Vegas, seront aussi présents au spectacle vendredi.

En signe de solidarité, les deux plus gros groupes de casinos, MGM Resorts International — qui possède le Mandalay Bay et l’aréna T-Mobile — et Caesars Entertainment, ont mis de côté leur rivalité d’affaires pour produire conjointement le spectacle.

Des billets dont la valeur oscille entre 75 $ US et 125 $ US sont toujours disponibles. Les recettes seront versées au Fonds des victimes de Las Vegas, qui a déjà récolté environ 11,5 millions $ US depuis sa création. Ces fonds seront redistribués aux familles des victimes tuées, ainsi qu’aux personnes hospitalisées à la suite de la fusillade.