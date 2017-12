SANAA, Yémen — La coalition saoudienne a lancé des frappes aériennes intenses contre la capitale du Yémen pendant la nuit, ciblant des quartiers densément peuplés apparemment en représailles pour l’assassinat de l’ancien président Ali Abdullah Saleh par les rebelles chiites.

Le corps de M. Saleh a été transporté vers l’hôpital militaire de la ville, mais on ne sait pas si les houthis permettront à la famille d’organiser des funérailles au cours des prochaines heures.

Le fils de M. Saleh, Salah, a déclaré sur Facebook mardi qu’il n’acceptera aucunes condoléances concernant la mort de son père tant qu’il n’aura pas «vengé le sang» de celui qui dirigé le pays avec une main de fer pendant trois décennies. Il a ensuite demandé aux partisans de son père de combattre les rebelles avec qui ils étaient auparavant alliés.

Au Caire, le chef de la Ligue arabe, Ahmed Aboul-Gheit, a dénoncé par voie de communiqué «l’assassinat» de M. Saleh par «les milices criminelles». Il a ensuite prévenu que la crise humanitaire dans laquelle le pays est déjà plongé risque de s’aggraver.

Un porte-parole de M. Aboul-Gheit l’a cité déclarant que la communauté internationale devrait déclarer que les houthis sont une «organisation terroriste».

La coalition saoudienne et le gouvernement yéménite reconnu par la communauté internationale espéraient que le récent divorce entre les forces de M. Saleh et les rebelles leur aurait permis de reprendre le contrôle de la capitale. Les forces de M. Saleh semblent toutefois maintenant en déroute et la situation est nébuleuse.