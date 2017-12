BRUXELLES — L’Union européenne a identifié 17 pays qu’elle considère être des paradis fiscaux.

Le vice-président de l’UE, Valdis Dombrovskis, a ajouté mardi, au terme d’une rencontre des ministres des Finances du bloc, que 40 pays se trouvent dans une «zone grise», en plus des 17 qui sont pointés du doigt.

L’UE a dit que ces 17 pays ont refusé de dialoguer ou de changer leurs politiques après une année de discussions.

La liste n’a pas encore été rendue publique.

La question des paradis fiscaux a refait surface cette année quand les «Paradise Papers» ont expliqué comment les gens riches et puissants cachent leur fortune au sein de compagnies fictives dans de petits pays, afin d’échapper à leurs obligations fiscales chez eux.

Des pays comme la France, où la charge fiscale est plus lourde, réclamaient une liste noire et une répression européenne des paradis fiscaux. Les pays comme l’Irlande et les Pays-Bas, où la charge est moins importante, faisaient valoir que cela risque de nuire à la compétitivité de l’Europe.