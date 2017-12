JÉRUSALEM — Des affrontements ont eu lieu entre des Palestiniens et des troupes israéliennes en Cisjordanie, vendredi, alors que des musulmans venus de la Jordanie à l’Indonésie sont descendus dans les rues afin de s’opposer à la reconnaissance de Jérusalem comme capitale israélienne par le président américain Donald Trump.

Dans plusieurs villes et villages, des manifestants en colère ont lancé des pierres aux soldats israéliens, qui ont répliqué avec du gaz lacrymogène et des balles de caoutchouc. De la fumée pouvait être aperçue flottant au-dessus de Bethléhem.

Le changement de cap des États-Unis au sujet de Jérusalem a provoqué la colère des Arabes et des musulmans, qui perçoivent la décision comme une preuve d’un biais pro-Israël au sujet de l’un des conflits religieux et politiques les plus explosifs de la région.

Jérusalem abrite d’importants lieux sacrés pour les chrétiens, les juifs et les musulmans. Les Palestiniens voient le secteur est de la ville comme une future capitale, tandis qu’Israël ne souhaite céder aucune partie de la ville.

Selon Erab Fukaha, porte-parole des ambulanciers du Croissant rouge, 12 Palestiniens ont été blessés au cours des affrontements.

Des groupes politiques palestiniens avaient appelé les gens à manifester massivement en Cisjordanie, dans la bande de Gaza et à Jérusalem-Est, vendredi.

De son côté, le leader du Hamas s’est prononcé pour une nouvelle intifada contre Israël.

Pendant ce temps, le réseau al-Qaïda a demandé à ses sympathisants à travers le monde de cibler des intérêts américains, de ses alliés et d’Israël.

Des manifestations se sont tenues vendredi à travers la région. Des marches ont été organisées en Iran, en Indonésie, en Malaisie, au Pakistan et en Jordanie.