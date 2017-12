DAKAR, Sénégal — Quatorze casques bleus des Nations unies ont été tués et plus de 40 autres ont été blessés dans une attaque survenue jeudi soir dans l’est du Congo, a révélé l’ONU.

Le porte-parole onusien Farhan Haq a ajouté qu’au moins cinq soldats congolais ont aussi perdu la vie dans l’attaque qui a eu lieu dans la province du Nord-Kivu.

Les casques bleus qui ont péri provenaient majoritairement de Tanzanie.

Jean-Pierre Lacroix, le chef du département des opérations de maintien de la paix, a déclaré vendredi sur Twitter qu’il était «choqué par l’attaque odieuse contre la MONUSCO», la mission de l’ONU en République démocratique du Congo.

Il a ajouté que «des renforts sont sur place et des évacuations médicales par la mission sont en cours.

M. Lacroix n’a toutefois pas identifié les assaillants. La mission de maintien de la paix au Congo est la plus imposante et la plus dispendieuse des Nations unies. Elle a pour objectif de calmer un grand nombre de groupes armés qui sévissent dans cet immense pays d’Afrique centrale.

M. Haq a déclaré qu’il s’agissait certainement de l’attaque la plus meurtrière des dernières années.

Radio Okapi, une station qui est liée à la mission onusienne, a rapporté que les casques bleus ont repoussé jeudi l’attaque perpétrée par un groupe rebelle sur la base de l’ONU située dans la région de Beni.

Cette base est le quartier général de la force d’intervention rapide de la mission, qui détient le rare pouvoir de passer à l’offensive.

La station de radio, qui cite des sources militaires, a mentionné que les combats ont duré quatre heures.