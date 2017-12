PARIS — Le premier ministre du Liban a demandé aux puissances mondiales d’appuyer son pays lors d’un sommet organisé par la France, vendredi, afin de soutenir les institutions libanaises, dans la foulée d’une étrange crise politique.

Saad Hariri, qui a démissionné le mois dernier avant de revenir sur sa décision, a demandé aux pays soutenant le Liban d’appuyer une politique de «dissociation». Plusieurs espèrent que cette politique permettra d’extraire le petit pays de la rivalité de plus en plus intense entre l’Arabie saoudite et l’Iran.

À Paris, M. Hariri a obtenu ce qu’il voulait.

Le secrétaire d’État Rex Tillerson a déclaré que les États-Unis et les autres nations présentes au sommet souhaitaient aider le Liban à aller de l’avant en matière de sécurité et à se préparer pour les élections nationales attendues en mai.

Il a ajouté qu’il était critique de s’assurer que le groupe militant Hezbollah se retirera des conflits régionaux, incluant la guerre civile au Yémen.

Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a déclaré que la Belgique sera l’hôte d’une conférence l’an prochain, afin de trouver des façons d’aider le Liban à s’occuper des nombreux réfugiés syriens que le pays a accueillis.

Le Liban a jusqu’ici accueilli plus d’un million de réfugiés syriens — près du quart de sa propre population — et les leaders libanais estiment avoir besoin d’aide internationale.

M. Hariri affirme que le Liban «paie un fort prix au nom du monde entier» en ce qui a trait à la crise des réfugiés, qui aurait coûté plus de 20 milliards $ à l’économie libanaise depuis le début du conflit syrien, il y a six ans.