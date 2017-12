FALLBROOK, Calif. — Des communautés de retraités bâties sur des clubs de golf, des écuries abritant des chevaux de course et d’autres sites généralement sereins ont été atteints par les flammes dans la région de San Diego, frappée par des feux de friche.

L’incendie a éclaté jeudi, alors que la région subissait un temps chaud, sec et venteux. Il a couvert 16 kilomètres carrés en quelques heures et brûlé des dizaines de maisons dans la communauté de Rancho Monserate Country Club, dans la petite ville de Fallbrook.

Trois personnes ont été brûlées alors qu’elles tentaient d’échapper aux flammes et au moins 65 structures ont été détruites, selon le département de la foresterie et de la protection contre les incendies de la Californie.

Des arbres ont été endommagés le long de la route 76 et certaines maisons ont été laissées en ruines près de l’autoroute.

Les flammes n’étaient toujours pas maîtrisées vendredi matin, bien que les vents aient diminué au cours de la nuit.

De leur côté, les pompiers du comté de Ventura, au nord-ouest de Los Angeles, ont continué leur travail pour maîtriser l’incendie le plus destructeur de l’État, qui a détruit 430 édifices. Les équipes ont aussi progressé dans la lutte contre d’autres importants incendies autour de Los Angeles.

Le California Horse Racing Board a déclaré qu’environ 25 chevaux avaient été tués lorsque huit écuries ont brûlé. D’autres bêtes dans des prés adjacents n’ont pas été retrouvées. Les chevaux survivants ont été transportés à la piste de course de Del Mar, et toutes les courses prévues vendredi à la Los Alamitos Race Course ont été annulées.