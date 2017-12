WASHINGTON — Le président américain Donald Trump nie écouter plusieurs heures de télévision par jour, comme le rapportent certains médias, qualifiant le tout d’«une autre une fausse nouvelle».

Le quotidien New York Times rapporte que le président, depuis le début de son mandat il y a un peu plus d’un an, écoute au moins quatre heures de télévision chaque jour, parfois deux fois plus.

M. Trump réplique sur Twitter qu’il n’écoute pratiquement jamais les chaînes CNN et MSNBC, «que je considère toutes deux comme étant des fausses nouvelles». Le président ajoute qu’il n’écoute jamais «CNN Tonight», qui est animé par Don Lemon.

Le quotidien new-yorkais assure avoir interrogé 60 conseillers, associés et amis du président, ainsi que plusieurs membres du Congrès.

M. Trump reproche fréquemment aux principaux médias de couvrir sa présidence de manière injuste et erronée.