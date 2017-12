LOS ANGELES — Le cinquième incendie de forêt le plus important de l’histoire de la Californie continuait à prendre de l’ampleur, mardi, alors que les pompiers tentaient d’éloigner les flammes des quartiers résidentiels.

Les équipes de lutte contre les incendies protégeaient les maisons dans le nord-ouest de Los Angeles et ont accompli certains progrès dans des zones résidentielles. Le brasier s’élargissait plutôt dans des territoires forestiers inhabités, a relaté le porte-parole du service des incendies du comté de Santa Barbara, Mike Eliason.

Les collines de la région se sont embrasées de façon importante, lundi soir, mais les autorités s’y attendaient, a mentionné le porte-parole, soulignant que les vents changeants demeuraient une menace.

Les avertissements d’incendie étaient toujours en vigueur en raison des vents de Santa Ana et du manque criant d’humidité, en plus d’une possible augmentation des rafales de jeudi à vendredi.

Des dizaines de milliers de personnes étaient évacuées, dont plusieurs provenant des enclaves de Montecito, Summerland et Carpinteria et de la ville agricole de Fillmore.

Parmi les sinistrés, il y a le chanteur Eric Burdon et sa femme, Marianna, des résidants d’Ojai. La semaine dernière, l’artiste avait annoncé sur Facebook qu’il avait revu sa résidence après l’avoir évacuée. Elle était toujours en place, mais elle était couverte de cendres.

«Une semaine comme ça nous montre que la vie est ce qui compte le plus», a-t-il écrit.

Des habitants d’une zone située près d’un verger d’avocatiers ont indiqué que les arbres pourraient ultimement sauver leurs maisons.

«On a une épaisse couche de feuilles en dessous et (les avocatiers) sont régulièrement arrosés, alors c’est comme une éponge», a expliqué Jeff Dreyer à la station de télévision locale KEYT-TV.

«Alors le feu arrive à cette éponge pleine d’eau et ça le ralentit. Ça prend beaucoup de temps pour que ça brûle.»

Des dizaines d’écoles étaient fermées dans l’État en raison de la mauvaise qualité de l’air. Avec la présence de fumée et de cendre à l’extérieur, les autorités ont exhorté les citoyens à rester à l’intérieur si possible et à éviter toute activité intense.

Les responsables ont distribué des masques aux gens qui restaient chez eux dans le quartier luxueux de Montecito, à Los Angeles, où sont établies des vedettes telles que Oprah Winfrey, Jeff Bridges et Drew Barrymore.