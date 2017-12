KINSHASA, République démocratique du Congo — Un tribunal militaire de l’est de la République démocratique du Congo a condamné mercredi une dizaine de membres d’une milice, dont un député, à la prison à vie pour le viol d’au moins 46 enfants, principalement des fillettes, dont un bébé de 11 mois.

Des organisations de défense des droits de la personne estiment qu’il s’agit d’un jugement révolutionnaire dans un pays où les violences sexuelles commises par des groupes armés sont très répandues et où les agresseurs restent le plus souvent impunis.

Le tribunal à Bukavu a notamment reconnu le député provincial Frédéric Batumike coupable d’avoir organisé les violences perpétrées par sa milice et des crimes contre l’humanité qui se sont produits à Kavumu de 2013 à 2016. Ce village est situé à environ 25 kilomètres au nord du Bukavu, capitale du Sud-Kivu.

La cour a accordé l’équivalent de 5000 $ US à chacune des jeunes victimes des violences sexuelles et 15 000 $ US aux familles des personnes qui ont été tuées.