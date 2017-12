MOSCOU — Trois astronautes sont revenus sur Terre jeudi après avoir passé près de six mois à bord de la Station spatiale internationale.

Ralentie par un parachute rouge et blanc, la capsule russe Soyouz qui transportait l’Américain Randy Bresnik, le Russe Sergeï Ryazanskiy et Paolo Nespoli de l’Agence spatiale européenne s’est posée sur les steppes du Kazakhstan à 14 h 37, heure locale.

Les trois hommes ont été extraits de la capsule après une vingtaine de minutes et semblaient en bonne santé.

MM. Bresnik, Ryazanskiy et Nespoli ont passé 139 jours à bord du laboratoire orbital. Ils ont participé à des centaines d’expériences et sont sortis dans l’espace plusieurs fois depuis le mois de juillet.

Le Russe Alexander Misurkin et les Américains Joe Acaba et Mark Vande Hei se trouvent toujours à bord de la SSI. L’Américain Scott Tingle, le Russe Anton Shkaplerov et le Japonais Norishige Kanai doivent décoller dimanche pour aller les rejoindre.